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У світі зафіксували абсолютний рекорд за кількістю добових заражень і смертей

Наталя Дуляба

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Станом на 12 грудня в світі за добу діагностували понад 700 тисяч нових заражень COVID-19, також померли рекордні 12 328 covid-хворих. Про це свідчать дані Worldometers, пише УП.

 

У світі виявили рекордні 702 513 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 223 294 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами за кількістю нових випадків COVID-19 є Німеччина, Великобританія, Італія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знов знаходиться на 9-му місці.

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Наразі загалом у світі діагностовано 71 мільйон випадків зараження коронавірусом, 49 мільйонів хворих вилікувалися, 1 601 088 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 20 мільйонів людей.

Нагадаємо, станом на 12 грудня в Україні коронавірус підхопили трохи більше 885 тисяч людей. За минулу добу виявили 12 811 нових хворих, втім 243 людини померли.

Впродовж останнього тижня в Україні фіксували рекордну добову смертність від коронавірусу: 8 грудня – 276 людей, 9 грудня – 266 людей, 10 грудня – 285 людей (абсолютний рекорд).

Як писав Львівський портал, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Після Різдва Україна піде на повний локдаун – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

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