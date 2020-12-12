Коронавірус забрав життя ще 243 українців

Станом на ранок суботи, 12 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 885 039 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 12 811 нових хворих, втім 243 людини померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 885 039 людей. Протягом п’ятниці, 11 грудня, діагноз встановили ще 12 811 новим хворим, серед них 572 медики та 593 дитини. Також 13 653 пацієнтів одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (1696), Одеській (1357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 14 998 людей (+243 особи за минулу добу). Одужали 494 001 українці (+13 653 особи за минулу добу).

Зазначимо, протягом останнього тижня в Україні фіксували рекордну добову смертність від коронавірусу: 8 грудня – 276 людей, 9 грудня – 266 людей, 10 грудня – 285 людей.

Наразі коронавірус виявили у:

м. Київ – 90 013 випадків;

Харківська область – 61 985 випадків;

Одеська область – 57 071 випадок;

Львівська область – 53 299 випадків;

Дніпропетровська область – 48 365 випадків;

Київська область – 47 783 випадки;

Запорізька область – 41 460 випадків;

Івано-Франківська область – 40 484 випадки;

Чернівецька область – 36 496 випадків;

Рівненська область – 35 900 випадків;

Сумська область – 35 327 випадків;

Хмельницька область – 34 417 випадків;

Житомирська область – 33 714 випадків;

Тернопільська область – 30 964 випадки;

Черкаська область – 30 784 випадки;

Донецька область – 29 031 випадок;

Полтавська область – 28 811 випадків;

Волинська область – 27 852 випадки;

Закарпатська область – 25 883 випадки;

Чернігівська область – 23 754 випадки;

Миколаївська область – 23 479 випадків;

Вінницька область – 19 680 випадків;

Херсонська область – 13 723 випадки;

Луганська область – 7 705 випадків;

Кіровоградська область – 7 059 випадків.

Нагадаємо, в уряді прогнозують, що до кінця року в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 20 тисяч людей.

Тим часом на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

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