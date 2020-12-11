Боржникам доставку газу доведеться сплатити понад 2 млн судового збору

Представники АТ «Львівгаз» подали позови до суду на боржників за доставку газу у Львівській області на суму близько 1,8 млн гривень. При вирішенні питання боргів в судовому порядку споживач, крім суми заборгованості, додатково повинен буде сплатити судовий збір. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Львівгаз».

Газовики зауважують, що про наявність боргу повідомляють кожного споживача. Лише в разі відмови погасити борг, газовики змушені подавати до суду.

«Ситуація вкрай складна, оскільки загальна сума заборгованості за розподіл газу серед мешканців Львівської області перевищує 44 млн гривень. Вже зараз кошти боржників почали стягувати через суд. Окрім суми боргу, з мешканців Львівської області – боржників буде стягнуто понад 2 млн судового збору», – розповідає Олег Вінцюк, комерційний директор АТ «Львівгаз».

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Відповідно до умов діючого законодавства, послуга з доставки газу надається при повних та своєчасних розрахунків споживачем. Нарахування вартості послуг припиняється при від’єднанні домоволодіння споживача від газорозподільних мереж механічним шляхом та припиненні дії договору на розподіл газу.

У Львівгазі наголошують, що за доставку газу споживачі платили завжди. Проте раніше сума за розподіл була включена в загальний рахунок.

«Оплата за доставку газу – кошти, завдяки яким функціонує газорозподільна система області. Це модернізація, ремонти газопроводів, споруд та обладнання на них, ліквідація пошкоджень та витоків, робота станцій захисту газових труб від корозії, робота аварійних, ремонтних бригад, підтримання цілодобового тиску у системі, завдяки чому газ надходить у оселі, підприємства, організації, оплата праці фахівців», – йдеться у повідомленні.

Перевірити об’єм спожитого газу, наявність заборгованості за доставку газу стан особистого рахунку можна онлайн завдяки сервісам 104.ua. Скористайтесь «особистим кабінетом» на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile (для Android) і 104 Mobile Light (для iOS), а також чат-ботами 7104ua у Viber та Telegram. Крім того, у тих же додатках та за допомогою особистого кабінету онлайн можна передати показники лічильника та оплатити за послуги розподілу природного газу.

Нагадаємо, зі січня 2020 року українці отримують дві платіжки: одну – за спожитий газ, іншу – за його доставку. Вартість доставки газу в Україні зросла з 1 січня 2020, а згодом – з 1 липня. У Львові ціна цієї послуги є найвищою.

Тим часом тепловики Львівщини заборгували за доставку газу 95 млн грн. Також 2/3 мешканців Львівщини мають борги за газ – користувачі не сплатили 1,7 млрд грн.

Додамо також, що наприкінці 2019 року АМКУ оштрафував «Львівгаз» на 13 млн грн за донарахування у платіжках.

Вартість доставки газу з початку 2021 року на Львівщині може зрости на 80%.

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