У новорічну ніч ресторани працюватимуть довше

У новорічну ніч заклади громадського харчування працюватимуть до 1 години ночі. Про це 10 грудня під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, уряд прийняв рішення про продовження карантину до 28 лютого 2021 року з обмеженнями, які відповідають «помаранчевому» рівню епідемічної небезпеки та деякими змінами.

Зокрема, з 1 січня буде продовжено роботу закладів громадського харчування до 23 години (зараз до 22:00) із забороною розрахункових операцій після 22:00.

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Проте в новорічну ніч кафе, барам, ресторанам буде дозволено працювати до 1 години ночі.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні введуть повний локдаун відразу після Різдва: з 8 по 24 січня 2021 року. Що працюватиме під час жорсткого карантину, читайте за посиланням.

Зазначимо, донедавна у Львові не знали, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу. Андрій Садовий висловлювався проти введення повного локдауну на зимові свята, бо у місті на Різдво «панує особлива атмосфера».

На початку грудня у Львові вирішили відмовитися від гучних святкувань на Новий рік та Різдво. Втім головну ялинку міста таки встановлять, також буде традиційне встановлення шопки і Дідуха.

Нещодавно стало відомо, що, незважаючи на відмову від гучних святкувань, традиційний Різдвяний ярмарок у Львові таки буде. Але його фактично «подрібнили» на 6-8 менших локацій і назвали «святковою вуличною торгівлею». Всі деталі – за цим посиланням.

Нещодавно Андрій Садовий запевнив, що попри запланований локдаун Львів все одно буде святкувати Новий рік та Різдво.

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