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Обшук аеропорту «Львів» був незаконним

Андрій Котенський

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Аеропорту «Львів» повернули документи, які вилучили під час обшуків наприкінці листопада. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі летовища.

 

Документи були вилучені незаконно, а відтак їх повернули.

«Слідчі Головного управління нацполіції у Львівській області повернули документи, які вони незаконно вилучили під час обшуку в приміщеннях львівського аеропорту… Те, що документи були вилучені незаконно підтверджує й ухвала слідчого судді від 01 грудня 2020 року», – йдеться в повідомленні.

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Обшуки відбулися у «чорну» п’ятницю 27.11.2020 без ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук.

Слідством не було доведено, що вилучені поза межами ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук документи, мають важливе доказове значення та стосуються розслідування.

Раніше Львівський портал повідомляв, що силовики 10 годин поспіль проводили обшуки у аеропорту «Львів».

Слідчі дії відбувались у кримінальному провадженні, відкритому ще 1,5 роки тому щодо надання аеропортом рекламних послуг, які є одним зі статутних видів його діяльності.

В аеропорту зазначали, що протягом 2019-2020 років двічі надавали слідству документи, необхідні у межах вищезгаданої кримінальної справи, й доводило правомірність надання рекламних послуг. Відтак нещодавні обшуки у летовищі вважали безпідставними.

Нагадаємо, аеропорт «Львів» показує рекордні показники приросту фінансово-економічних показників. У 2019 році летовище збільшило пасажиропотік на 40%.

Протягом усього минулого року аеропорту «Львів» вперше прийняв 2 мільйони пасажирів за рік. Загалом торік летовище збільшило пасажиропотік на 40%.

Також Львівський аеропорт потрапив у ТОП-10 держпідприємств України. Як відомо, 90% доходів летовища забирає держава.

Як писав Львівський портал, аеропорт «Львів» неодноразово хотіли забрати в концесію. Востаннє про це заговорили у 2019 році.

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