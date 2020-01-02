Аеропорт «Львів» збільшив пасажиропотік у 2019 році на майже 40%

Приріст пасажиропотоку Міжнародного аеропорту «Львів» у 2019 році склав майже 40%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі аеропорту.

За оперативними даними ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» у грудні 2019 року авіаперевезеннями скористалися 171,6 тисяч пасажирів, що на 32,4% більше, ніж у грудні 2018 року (129,6 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів – 1 423, що на 10,9% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (1 283).

Загалом, у 2019 році пасажиропотік зріс на 38,8% в порівнянні з показником минулого року (1 597,7 тис. пасажирів) і досяг позначки в 2 217,4 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 22,9%, з 15 430 до 18 963.

Фото: аеропорт “Львів”