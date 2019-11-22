Двомільйонним пасажиром аеропорту «Львів» став 4-місячний хлопчик

Сьогодні, 22 листопада, Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького вперше перетнув межу в два мільйони пасажирів на рік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Двомільйонним пасажиром став 4-місячний Соломон Классен, який разом з батьком Самуїлом та мамою Ілоною прилетів з Дортмунда літаком Wizz Air. Пасажирам вручили цінні призи, зокрема, компанія SkyUp подарувала подорож до міста Шарджа (ОАЕ).

«Такої зустрічі в аеропорту ми точно не очікували, навіть не знали, що так когось вітають. Ми дуже раді. Приємно, що ми стали саме двохмільйонними пасажирами», — розповів батько зіркового пасажира Самуїл.

Нагадаємо, вперше аеропорт поділку у 1 млн пасажирів подолав у 2017 році, 1 грудня. Мільйонним пасажиром стала Вікторія Ревуцька з Ковеля, яка вирушала рейсом Львів-Бориспіль авіакомпанії МАУ.

Мільйонною пасажиркою у 2018 році стала львів’янка Анна Дронь. Вона прибула 26 серпня рейсом Берлін-Львів авіакомпанії Wizz Air, що на 4 місяці швидше, ніж у попередньому році.

Фото: ЛОДА, ДПСУ