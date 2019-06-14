Львівський аеропорт потрапив у ТОП-10 найкращих держпідприємств України

ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького» посів четверте місце у рейтингу державних підприємств та став кращим серед аеропортів державної власності в Україні. Про це у Facebook інформує прес-служба аеропорту.
Згідно з рейтингом, до топ-10 підприємств увійшли:
- ДП «Украерорух»;
- Маріупольський морський торговельний порт;
- Адміністрація морських портів;
- Міжнародний аеропорт «Львів»;
- Морський торговельний порт «Південний»;
- Одеський морський порт;
- Поліграфічний комбінат «Україна»;
- Міжнародний аеропорт «Бориспіль»;
- ПрАТ «Укргідроенерго»;
- ПАТ «Центренерго».
Всього було вивчено 50 українських підприємств. За словами аналітиків Міжнародного центру перспективних досліджень, держкомпанії для участі в рейтингу відбирали за показником «загальна вартість активів». Дані брали з офіційних сайтів компаній або шляхом запитів до них на публічну інформацію. Рейтингування здійснювалося на підставі чотирьох критеріїв: ліквідність, рентабельність, леверидж і діяльність.
Слід відзначити, що у порівнянні з 2016 роком ДП МА «Львів» піднявся відразу на дві позиції: з шостої на четверту. Наступний по рейтингу аеропорт – «Бориспіль» розташований на 8 позиції.
Фото: Facebook-сторінка аеропорту “Львів”
Вероніка Рой