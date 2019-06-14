Львівський аеропорт потрапив у ТОП-10 найкращих держпідприємств України

ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького» посів четверте місце у рейтингу державних підприємств та став кращим серед аеропортів державної власності в Україні. Про це у Facebook інформує прес-служба аеропорту.

Згідно з рейтингом, до топ-10 підприємств увійшли:

ДП «Украерорух»;

Маріупольський морський торговельний порт;

Адміністрація морських портів;

Міжнародний аеропорт «Львів»;

Морський торговельний порт «Південний»;

Одеський морський порт;

Поліграфічний комбінат «Україна»;

Міжнародний аеропорт «Бориспіль»;

ПрАТ «Укргідроенерго»;

ПАТ «Центренерго».

Всього було вивчено 50 українських підприємств. За словами аналітиків Міжнародного центру перспективних досліджень, держкомпанії для участі в рейтингу відбирали за показником «загальна вартість активів». Дані брали з офіційних сайтів компаній або шляхом запитів до них на публічну інформацію. Рейтингування здійснювалося на підставі чотирьох критеріїв: ліквідність, рентабельність, леверидж і діяльність.

Слід відзначити, що у порівнянні з 2016 роком ДП МА «Львів» піднявся відразу на дві позиції: з шостої на четверту. Наступний по рейтингу аеропорт – «Бориспіль» розташований на 8 позиції.

Фото: Facebook-сторінка аеропорту “Львів”