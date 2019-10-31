«Це межує із держзрадою». Депутати переймаються можливою передачею аеропорту «Львів» у концесію

Депутати Львівської міської ради стурбовані можливою передачею в концесію Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького. Такий намір вони порівнюють із державною зрадою, адже підорюють, що за новим розпорядником може стояти «прямий вплив Росії». Відповідне звернення до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та міністра інфраструктури Владислава Криклія прийматимуть сьогодні, 31 жовтня, депутати під час сесії міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

У зверненні вказано, що днями під час Інвестиційного форуму у Маріуполі міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про можливість передачі у концесію Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

Такий намір обурив львівських депутатів, оскільки аеропорт є не лише важливим інфраструктурним об’єктом, а й фінансово успішним підприємством. Щороку до Львова прилітає дедалі більше туристів, які наповнюють місцевий бюджет.

«Мова йде про стратегічний об’єкт, вкрай важливий для розвитку і функціонування нашого міста. Аеропорт «Львів» також є військово-цивільним об’єктом, яким користується Міжнародний центр миротворчості та безпеки (Яворівський полігон, – ред.). Передача аеропорту у концесію є щонайменше поспішною, оскільки Міністерство фінансів України підтвердило факт фінансової стабільності аеропорту та значне зростання надходжень від його діяльності», – йдеться у зверненні.

Депутати наголошують, що передача аеропорту «Львів» у концесію є великим ризиком, у тому числі й для національної безпеки, і порівнюють цю ініціативу із державною зрадою.

«В умовах гібридної війни ніхто не може гарантувати, що за розпорядником аеропорту не стоятиме прямий вплив Російської Федерації. Це та реальність, яку ми не можемо ігнорувати. Просимо врахувати культурне, економічне та геополітичне значення Львова для країни. Аеропорт для нашого міста є важливим для розвитку всього регіону та якісного забезпечення значної частини мешканців», – вказано у тексті звернення.

Більше того, Львівська міська рада навіть висловила готовність взяти під свою опіку міжнародний аеропорт «Львів»: «Якщо уряд вважає, що аеропорт «Львів» є тягарем для держави і передача його у концесію є безальтернативним рішенням, то громада Львова підтримає передачу аеропорту із державної у комунальну власність».

Нагадаємо, аеропорт «Львів» щороку показує приріст фінансово-економічних показників. За вісім місяців 2019 року пасажиропотік зріс майже на 40%.

Також Львівський аеропорт нещодавно потрапив у ТОП-10 держпідприємств України.