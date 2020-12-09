У мерії розповіли, коли міські автобуси поїдуть у закапелки Львівської ОТГ

Якби Львівська облдержадміністрація надала погодження, то міські автобуси вже б курсували до населених пунктів, які увійшли у Львівську об’єднану територіальну громаду. Найпізніше це станеться із 1 січня, коли ЛОДА втратить повноваження на території, яка увійшла у Львівську ОТГ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Із 1 січня 2021 р. юридично почне діяти Львівська ОТГ. Для забезпечення транспортного сполучення Львова з населеними пунктами, які до неї увійшли, виконавчий комітет міста ще 2 жовтня 2020 р. затвердив нову схему маршрутів до сіл і міст, які об’єднуються з містом. Її подали на погодження ЛОДА, однак місто отримало відмову.

Як наголошуєзаступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, якби маршрути були погоджені, то вже зараз автобуси за новими маршрутами могли б курсувати до населених пунктів Львівської ОТГ.

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«Ми готові забезпечити транспортне сполучення з усіма населеними пунктами, які увійшли до Львівської ОТГ. Спільно з управлінням транспорту ми напрацювали схеми нових маршрутів і затвердили їх на засіданні виконавчого комітету. Так, ще у жовтні рішенням виконавчого комітету було затверджено 9 автобусних маршрутів, які мають курсувати до сіл, селищ і містечок, що будуть в ОТГ. Із них 4 маршрути є продовженням чинних, а 5 – нових.

Опісля, ми неодноразово зверталися до Львівської ОДА з проханням погодити відповідні маршрути, оскільки юридично – це ще їхня територія. Однак на наші звернення відповіді ми не отримали або ж отримували негативні. Натомість, якби було погодження, автобуси вже могли б їхати за новими маршрутами…

Якщо погодження цього року не буде, то, відповідно до чинного законодавства, нові маршрути зможуть курсувати до тих населених пунктів, що увійшли в Львівську ОТГ, лише з 1 січня», — розповіла Ірина Маруняк.

Сьогодні, 9 грудня, у ЛОДА пообіцяли віддати Львову у підпорядкування приміські маршрутки ще до Нового року.

Зазначимо, до складу Львівської ОТГ, крім Винників, Брюховичів, Рудного та Дублян, увійшли ще 13 сіл. Для того, щоб забезпечити доїзд мешканців цих населених пунктів до центру міста, у Львівській міськраді ще в жовні затвердили 9 автобусних маршрутів.

Наприкінці листопада у міськраді Львова поскаржилися, що ЛОДА не погодила вищезгадані маршрути. В облдержадміністрації натомість пояснювали, що не мають таких повноважень.

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