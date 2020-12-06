На Львівщині 138 людей з коронавірусом перебувають у реанімації

У стаціонарах області від коронавірусу лікують 1604 пацієнтів. Із них 138 людей перебуває у реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За попередню добу в області коронавірус підтвердили у 451 особи. Госпіталізували 97 осіб, скерували на самоізоляцію – 190 людей.

138 пацієнтів лікують у реанімаційних відділеннях. 42 з них перебуває на апаратах ШВЛ.

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Знаходиться хворих в стаціонарах 1604 осіб, з них: у Львівській обласній інфекційній лікарні – 104 у Центрі легеневого здоров’я – 141 у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 143 у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 18 у ОКЛ – 31 у ЛШМД – 239 у 1 МКЛ – 83 у 5 МКЛ – 100 у 8 МКЛ – 105 у 1-му пологовому будинку – 11 у Стрийській міській лікарні – 82 у Стебницькій міській лікарні – 61 у Рудківській лікарні – 36 у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 102 у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 50 у Сокальській ЦРЛ – 46 у Жовківській ЦРЛ – 44 у Жидачівській ЦРЛ – 49 у Самбірській ЦРЛ – 31 у Буській ЦРЛ – 38 у Пустомитівській ЦРЛ – 43 у Перемишлянській ЦРЛ – 47.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%. Проте станом на 3 грудня завантаженість лікарень знизилася до 46,2%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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