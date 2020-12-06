На Львівщині знижується кількість нових випадків коронавірусу

На Львівщині станом на ранок, 6 грудня, підтверджено 49831 випадок інфікування коронавірусом, з них 451 – за останню добу. Ще 11 людей померли від ускладнень захворювання на коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок 6 грудня у Львові та на Львівщині підтверджено 49831 випадок інфікування коронавірусом, з них 1354 — летальні (+11). За вчорашню добу лабораторні центри провели 1016 ПЛР-тестів. Відтак, 451 — позитивний, серед них львів`ян — 209. Залишку проб у холодильнику нема.

До слова, третій день поспіль кількість нових випадків йде на спад. Загалом 33125 пацієнтів уже одужало.

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По місту за цей період Covid-19 підтвердили у 21858 осіб, з яких 14711 – одужало, а летальних випадків – 639.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 105 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 83 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 239 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні – 100 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні – 2 пацієнти, у пологовому — 11 пацієнтів.

Загалом в стаціонарах перебуває 540 осіб: 366 з них мають Covid-19, 39 — у реанімації, 12 осіб підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу поступило 34 особи, виписано — 5.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%. Проте станом на 3 грудня завантаженість лікарень знизилася до 46,2%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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