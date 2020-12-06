ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині знижується кількість нових випадків коронавірусу

Андрій Котенський

|

На Львівщині станом на ранок, 6 грудня, підтверджено 49831 випадок інфікування коронавірусом, з них 451 – за останню добу. Ще 11 людей померли від ускладнень захворювання на коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок 6 грудня у Львові та на Львівщині підтверджено 49831 випадок інфікування коронавірусом, з них 1354 — летальні (+11). За вчорашню добу лабораторні центри провели 1016 ПЛР-тестів. Відтак, 451 — позитивний, серед них львів`ян — 209. Залишку проб у холодильнику нема.

До слова, третій день поспіль кількість нових випадків йде на спад. Загалом 33125 пацієнтів уже одужало.

Реклама партнерів

По місту за цей період Covid-19 підтвердили у 21858 осіб, з яких 14711 – одужало, а летальних випадків – 639.

 

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 105 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 83 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 239 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні – 100 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні – 2 пацієнти, у пологовому — 11 пацієнтів.

Загалом в стаціонарах перебуває 540 осіб: 366 з них мають Covid-19, 39 — у реанімації, 12 осіб підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу поступило 34 особи, виписано — 5.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%. Проте станом на 3 грудня завантаженість лікарень знизилася до 46,2%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось
Наталя ДУЛЯБА
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось

У п’ятницю, 4 грудня, у Львівській міськраді відбулась урочиста сесія, під час якої переобраний мер Андрій Садовий та ча...

Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен
Ольга ДЕНИСЯКА
Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен

Через перебої з електропостачанням у Жовківській районній лікарні Львівської області померли двоє хворих на коронавірус ...

Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...