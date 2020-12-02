Боротьба з Сovid: 60% українців не задоволені діями Зеленського та МОЗ

62% опитаних українців не задоволені діяльністю Президента України Володимира Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу. Дещо більше українців – 68% – не задоволені діяльністю Міністерства охорони здоров’я. Про це свідчать результати опитування проведені Соціологічною групою «Рейтинг» впродовж 28-30 листопада, передає Львівський портал.

34% опитаних задоволені діяльністю Президента Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу, 62% – не задоволені.

Діяльністю Міністерства охорони здоров’я у боротьбі з епідемією задоволені 28%, не задоволені – 68%.

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Роботою Міністерства внутрішніх справ задоволені 28%, не задоволені – 60%, не змогли оцінити – 12%. Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету міністрів (72%) та Верховної ради (78%).

Як повідомляв Львівський портал, більшість українців підтримує введення локдауну на новорічні свята.

Нагадаємо, в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. ЗМІ пишуть про два варіанти його введення: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня. Втім жодних ймовірних дат повного локдауну влада офіційно не озвучувала.

У Львові досі не знають, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу, втім мер Андрій Садовий виступив проти повного локдауну.

Додамо, нещодавно Кабмін зобов’язали попереджати українців про посилення карантину.

Участь у дослідженні взяли 2500 громадян України віком 18+ із усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Опитування група «Рейтинг» проводила методом телефонного інтерв’ю. Помилка репрезентативності становить не більше 2%.

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