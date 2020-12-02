ОСТАННІ НОВИНИ

Боротьба з Сovid: 60% українців не задоволені діями Зеленського та МОЗ

Ольга Денисяка

|

62% опитаних українців не задоволені діяльністю Президента України Володимира Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу. Дещо більше українців – 68% – не задоволені діяльністю Міністерства охорони здоров’я. Про це свідчать результати опитування проведені Соціологічною групою «Рейтинг» впродовж 28-30 листопада, передає Львівський портал.

 

34% опитаних задоволені діяльністю Президента Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу, 62% – не задоволені.

Діяльністю Міністерства охорони здоров’я у боротьбі з епідемією задоволені 28%, не задоволені – 68%.

Реклама партнерів

 

Роботою Міністерства внутрішніх справ задоволені 28%, не задоволені – 60%, не змогли оцінити – 12%. Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету міністрів (72%) та Верховної ради (78%).

Як повідомляв Львівський портал, більшість українців підтримує введення локдауну на новорічні свята.

Нагадаємо, в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. ЗМІ пишуть про два варіанти його введення: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня. Втім жодних ймовірних дат повного локдауну влада офіційно не озвучувала.

У Львові досі не знають, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу, втім мер Андрій Садовий виступив проти повного локдауну.

Додамо, нещодавно Кабмін зобов’язали попереджати українців про посилення карантину.

Участь у дослідженні взяли 2500 громадян України віком 18+ із усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Опитування група «Рейтинг» проводила методом телефонного інтерв’ю. Помилка репрезентативності становить не більше 2%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен
Ольга ДЕНИСЯКА
Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен

Через перебої з електропостачанням у Жовківській районній лікарні Львівської області померли двоє хворих на коронавірус ...

Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...