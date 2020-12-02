Більшість українців підтримує введення локдауну на новорічні свята

58% жителів України підтримують введення локдауну в період новорічних свят, водночас 40% – проти цього. Про це свідчать результати опитування проведені Соціологічною групою «Рейтинг» впродовж 28-30 листопада, передає Львівський портал.

Протягом останніх двох тижнів рівень підтримки «карантину вихідного дня» зменшився з 49% до 44% (кількість противників зросла з 49% до 54%).

Лише 34% очікують, що внаслідок його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, натомість 64% – не погоджуються з цим.

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Водночас, підтримка запровадження «жорсткого карантину» (локдауну) зросла з 36% до 42%, а кількість противників зменшилась з 61% до 55%.

Зросла з 55% до 58% кількість респондентів, які вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться.

Нагадаємо, в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. ЗМІ пишуть про два варіанти його введення: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня. Втім жодних ймовірних дат повного локдауну влада офіційно не озвучувала.

У Львові досі не знають, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу, втім мер Андрій Садовий виступив проти повного локдауну.

Додамо, нещодавно Кабмін зобов’язали попереджати українців про посилення карантину.

Участь у дослідженні взяли 2500 громадян України віком 18+ із усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Опитування група «Рейтинг» проводила методом телефонного інтерв’ю. Помилка репрезентативності становить не більше 2%.

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