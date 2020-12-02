8-ма міська лікарня Львова збільшила кількість місць для хворих на COVID

8-ма міська клінічна лікарня, у якій з квітня для хворих на коронавірус перепрофілювали увесь кардіологічний корпус, нещодавно почала приймати хворих у корпусі «Мікрохірургія ока». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як відомо, 8-ма міська лікарня була однією з перших, яку внесли у перелік медичних закладів для надання допомоги хворим на коронавірус.

«Коли ми побачили влітку, що кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, зменшилася, то з 1 вересня дозволили 8-мій лікарні в одному із корпусів надавати ургентну допомогу пацієнтам, розвантаживши в такий спосіб лікарню швидкої медичної допомоги. Так є і до сьогодні. Тобто у 8-мій лікарні задіяний кардіологічний корпус, який від початку приймає пацієнтів, і зараз ми відкрили корпус «Мікрохірургії ока», де обладнали кисневу систему, збільшили кількість кисневих точок і приймаємо хворих на долікування», – повідомила керівниця міського штабу протидії COVID Галина Слічна.

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Хірургічний корпус лікарні визначений для надання ургентної допомоги. Але якщо кількість хворих, які потребують госпіталізації, буде збільшуватися, безперечно, тоді лікарня має переформатуватися. Сьогодні у лікарні є 103 пацієнти, з яких 78 мають позитивний ПЛР-аналіз, 6 пацієнтів є у реанімації і 6 — на штучній вентиляції легень. За останню добу у 8-му лікарню поступило 8 пацієнтів. Тобто кількість пацієнтів навіть не досягає тієї кількості місць, яка сьогодні надана без хірургічного корпусу.

До слова, заповненість ліжок в міських лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, — 49%. Так, станом на сьогоднішній ранок на лікуванні перебуває 562 пацієнти (у 395 — підтверджений коронавірус), тож вільними залишаються ще 658 ліжок (адже загалом передбачили 1220 ліжок). В середньому, госпіталізації потребують лише 2% захворілих.

Нагадаємо, що у Львові п’ять міських лікарень надають стаціонарну допомогу хворим з підозрою чи підтвердженим коронавірусом. Ургентну допомогу надають лікарня швидкої медичної допомоги та 8-ма міська лікарня.

Раніше повідомлялося, що на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 20 листопада він становить 55%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Додамо, що Львівщина є другою в Україні областю за кількістю померлих від коронавірусу.

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