Депутати обрали заступників голови Львівської облради

Першим заступником голови облради став Євгеній Гірник (представник «Батьківщини»), а заступником – Юрій Холод («Слуга народу»). Відповідне рішення ухвалили під час першого засідання Львівської облради VIІI скликання, передає кореспондент Львівського порталу.

Євгенія Гірника голосів та Юрія Холода шляхом таємного голосування підтримав 51 обласний обранець

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34-річний Євгеній Гірник має дві вищі освіти – економічну та юридичну, закінчив Київський національний торгово-економічно університет та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, працював у Державному управлінні справами при Президентові України. Станом на зараз – комерційний директор, фізична особа – підприємець. Обраний до обласної ради від партії ВО «Батьківщина».

29-річний Юрій Холод має дві вищі освіти, які здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка (економічна та юридична). Працював заступником директора по економічній частині ТзОВ «Ромус-Поліграф», займався підприємницькою діяльністю. Обіймає посаду заступника голови Львівської обласної державної адміністрації. Обраний до обласної ради від партії «Слуга народу».

Як повідомляв Львівський портал, до Львівської обласної ради VIІI скликання обрано 84 депутати від 9 політичних партій: «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Самопоміч», «Батьківщина», «Голос», «Свобода», «Народний рух України», «Українська галицька партія», «За майбутнє». Із повним списком депутатів можна ознайомитися тут.

Власне, 1 грудня новоспечені депутати ЛОР склали присягу на вірність українському народу. Дізнатися, хто керуватиме 9 фракціями у ЛОР можна за посиланням.

Додамо, що на крісло очільника облради претендувало двоє осіб: фракція «ЄС» висунула Ірину Гримак, а «Свобода» – Йосифа Ситника.

Втім найбільшу підтримку в сесійній залі здобула кандидатура Ірини Гримак: вона отримала 61 голос і стала новою очільницею ЛОР.

Згодом з’явилася інформація про кодові позначки, які використовували під час голосування за голову ЛОР. Деякі депутати заговорили про те, що таке голосування має корупційні ознаки.

Також у Львівській облраді із 5 партій створили коаліційну більшість: «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос», «Народний рух України» та «Українська галицька партія» офіційно уклали меморандум про співпрацю.