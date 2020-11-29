У центрі Львова закрили нічний клуб, який працював у карантин вихідного дня

Вночі 29 листопада у Львові поліцейські припинили роботу нічного клубу, який працював незважаючи на карантин вихідного дня. У розважальному закладі перебували близько ста осіб, усі вони були без індивідуальних засобів захисту. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, близько 01:00 год. у закладі, що розташований на вулиці Петрушевича у Львові, перебували близько ста осіб – відвідувачів та працівників, усі були без масок.

Також правоохоронці з’ясували, що нічний клуб працював за зачиненими дверима – у нього пускали лише за попереднім записом або за дзвінком. Поліцейські припинили роботу закладу та встановили особи усіх, хто там перебував.

Реклама партнерів

За фактом слідчі Личаківського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 1 відкрили кримінальне провадження ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, з 14 по 30 листопада в Україні ще діє карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже заявив: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

Нещодавно стало відомо, що в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також допускає, що на зимові свята можуть ввести локдаун.

Зазначимо, з 25 листопада Кабмін зобов’язаний попереджати українців про посилення карантину.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Нацполіція Львівщини