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На трьох виборчих дільницях у Львові хотіли передчасно порахувати голоси

Наталя Дуляба

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У Львові правоохоронці відкрили три кримінальні справи за фактом передчасного підписання членами ДВК протоколів про підрахунок голосів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

У неділю, 22 листопада, у день другого туру виборів голови Львівської ОТГ, за фактами трьох порушень на виборчих дільницях у Львові правоохоронці відкрили кримінальні справи. Йдеться про дві дільниці на Сихові та в Личаківському районі.

Попередньо встановлено, що представники дільничних виборчих комісій підписали протоколи про підрахунок голосів виборців до завершення волевиявлення громадян, підрахунку голосів та остаточного заповнення вказаних протоколів.

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За цими фактами відкрито три кримінальні провадження за ч.4 ст.158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від 7 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, станом на 13:00 год. за нового мера Львова проголосували лише12,5% виборців. За крісло голови Львівської ОТГ борються чинний міський голова Андрій Садовий та нардеп, ексочільник ЛОДА Олег Синютка.

У першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682). Тоді явка у Львові склала менше 39%.

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