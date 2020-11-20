Новий COVID-антирекорд: плюс 14,5 тисяч нових хворих за добу

В Україні станом на ранок 20 листопада на коронавірус захворіло 598 085 осіб. За минулу добу зафіксовано 14 575 нових випадків COVID-19, що є новим абсолютним рекордом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Так, минулої доби на коронавірус діагностували у 14 575 людей. Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.
За весь час пандемії в Україні COVID-19 підхопили 598 085 осіб. Водночас небезпечна хвороба забрала життя вже 10 598 людей (+229 за минулу добу), одужало 274 324 хворих (+7 845 за минулу добу).
Всього було проведено 4 108 825 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 56 594 випадки;
- Харківська область – 50 252 випадки;
- Львівська область – 39 916 випадків;
- Одеська область – 36 053 випадки;
- Івано-Франківська область – 30 684 випадки;
- Чернівецька область – 30 143 випадки;
- Київська область – 28 427 випадків;
- Рівненська область – 27 054 випадки;
- Дніпропетровська область – 26 202 випадки;
- Хмельницька область – 25 290 випадків;
- Житомирська область – 25 111 випадків;
- Тернопільська область – 24 843 випадки;
- Запорізька область – 22 225 випадків;
- Сумська область – 20 872 випадки;
- Закарпатська область – 20 827 випадків;
- Волинська область – 20 651 випадок;
- Донецька область – 19 223 випадки;
- Полтавська область – 17 403 випадки;
- Черкаська область – 16 437 випадків;
- Вінницька область – 14 857 випадків;
- Миколаївська область – 14 181 випадок;
- Чернігівська область – 13 159 випадків;
- Херсонська область – 8 155 випадків;
- Луганська область – 5 474 випадки;
- Кіровоградська область – 4 052 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 15 тисяч людей, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.
Нагадаємо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.
З 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня. В РНБО кажуть, що за перші карантинні вихідні 14-15 листопада контакти між українцями зменшились.
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Соломія Головіна