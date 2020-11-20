Новий COVID-антирекорд: плюс 14,5 тисяч нових хворих за добу

В Україні станом на ранок 20 листопада на коронавірус захворіло 598 085 осіб. За минулу добу зафіксовано 14 575 нових випадків COVID-19, що є новим абсолютним рекордом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Так, минулої доби на коронавірус діагностували у 14 575 людей. Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні COVID-19 підхопили 598 085 осіб. Водночас небезпечна хвороба забрала життя вже 10 598 людей (+229 за минулу добу), одужало 274 324 хворих (+7 845 за минулу добу).

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Всього було проведено 4 108 825 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 56 594 випадки;

Харківська область – 50 252 випадки;

Львівська область – 39 916 випадків;

Одеська область – 36 053 випадки;

Івано-Франківська область – 30 684 випадки;

Чернівецька область – 30 143 випадки;

Київська область – 28 427 випадків;

Рівненська область – 27 054 випадки;

Дніпропетровська область – 26 202 випадки;

Хмельницька область – 25 290 випадків;

Житомирська область – 25 111 випадків;

Тернопільська область – 24 843 випадки;

Запорізька область – 22 225 випадків;

Сумська область – 20 872 випадки;

Закарпатська область – 20 827 випадків;

Волинська область – 20 651 випадок;

Донецька область – 19 223 випадки;

Полтавська область – 17 403 випадки;

Черкаська область – 16 437 випадків;

Вінницька область – 14 857 випадків;

Миколаївська область – 14 181 випадок;

Чернігівська область – 13 159 випадків;

Херсонська область – 8 155 випадків;

Луганська область – 5 474 випадки;

Кіровоградська область – 4 052 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 15 тисяч людей, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Нагадаємо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

З 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня. В РНБО кажуть, що за перші карантинні вихідні 14-15 листопада контакти між українцями зменшились.

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