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На Львівщині за добу виявили рекордну кількість хворих на коронавірус

Соломія Головіна

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На Львівщині станом на ранок 20 листопада підтверджено 39 916 випадків інфікування коронавірусом, з них по місту Львову – 16 996. За минулу добу виявлено рекордну кількість нових хворих – 687. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 39 916 осіб. При цьому 1 119 людей померли (+10 за минулу добу), з них по місту Львову – 512. Водночас побороти недугу вже вдалося 25 922 пацієнтам (+543 за минулу добу).

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За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 2046 ПЛР-тестів, з них 687 – позитивні. Серед них львів`ян – 306. Залишку проб у холодильнику нема.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 98 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 90 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 260 пацієнтів, у 5-ій лікарні – 97 пацієнтів, у 4-тій лікарні – 3 пацієнти, у міському пологовому будинку – 15 пацієнтів.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 17 листопада він становить 56,5%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Тим часом між 22 лікарнями, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію, розподілили 50,9 млн грн на покращення та збільшення кисневої мережі.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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