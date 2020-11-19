У Львові ресторатори без штанів записали звернення до уряду

Через заборону працювати у вихідні дні львівські ресторатори записали відеозвернення до Кабміну, в якому просять скасувати карантин вихідного дня.

Ресторатори пропонують скасувати карантин вихідного дня, а при необхідності – ввести повний нокдаун.

«У час, коли наші простори обладнані всім необхідним, щоб бути безпечними, тисячі людей перебувають у метро, маршрутках, супермаркетах та, зрештою, просто на вулицях без дотримання карантинних вимог і жодного контролю. І в той час, коли інші країни пропонують реальні плани боротьби з епідемією та роблять реальні кроки, наш уряд вводить карантин вихідного дня, котрий нічого не змінить, лиш уб’є наш бізнес, який ми робили десятиліттями, і вижене тисячі наших людей на вулиці без засобів на прожиття і лікування», – кажуть ресторатори.

Підприємці просять владу:

скасувати терміново так званий карантин вихідного дня;

почати реально, а не показово контролювати виконання безпекових вимог;

навчити людей жити поруч з вірусом і уникати його;

зайнятись медициною, тестувати людей, відкривати шпиталі, «робіть свою роботу врешті-решт».

Ресторатори кажуть, що згодні на повний локдаун, під час якого заборонять роботу всім установам на два-три тижні. Наприкінці відео ресторатори з’являються у кадрі без штанів.

«Ви вже залишили нас без штанів. Ми не дамо цього зробити з тисячами наших людей», – підсумували ресторатори.

Нагадаємо, карантин вихідного дня в Україні ввели з 14 листопада. Протягом суботи-неділі працювати можуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправки. Натомість ресторани, кафе та інші заклади харчування повинні працювати виключно на виніс, а розважальні заклади взагалі повинні зупинити свою роботу на вихідних.

Проти карантину вихідного дня у Львові виступили не лише ресторатори, які вийшли на масові акції протесту, а й Львівська міськрада. У мерії кажуть, що такий карантин може знищити бізнес, тому вирішили обійти заборону, зробивши суботу та неділю робочими днями.

Водночас у ЛОДА наголосили, що підприємців, які не будуть дотримуватися карантину вихідного дня, штрафуватимуть.

Тим часом заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак закликала малих підприємців адаптуватись під реалії карантину вихідного дня або піти на роботу у лікарні, де суттєво бракує технічного персоналу.

Як писав Львівський портал, за перші два дні карантину вихідного дня Львівщина стала лідером в Україні за кількістю порушень. За даними Нацполіції, протягом 14 листопада на Львівщині поліцейські закрили 248 закладів, котрі працювали попри введені обмеження, а також оштрафували 54 підприємців.

Детальніше про те, що думають відомі львівські ресторатори про карантин вихідного дня, чим він загрожує закладам харчування, читайте у статті за цим посиланням.

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Відео: Youtube/Дайте працювати