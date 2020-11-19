Половина українців підтримує «карантин вихідного дня», – соціологи

Думки українців щодо введення «карантину вихідного дня» розділилися порівну: 49% опитаних підтримують нові обмеження, 49% – ні. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Загалом більшість українців чула про «карантин вихідного дня» (98%). Попри те, що думки щодо такого обмеження розділилися порівну, лише 35% вважають, що цей карантин зменшить поширення коронавірусу.

Крім того, більшість опитаних (61%) не підтримує введення жорсткого карантину по всій країні, як це було в березні. Водночас ефективність локдауну оцінюють вище, ніж карантину на вихідних. 55% вважають, що поширення коронавірусу зменшиться через локдаун.

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Нагадаємо, карантин вихідного дня в Україні ввели з 14 листопада. Протягом суботи-неділі працювати можуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправки. Натомість ресторани, кафе та інші заклади харчування повинні працювати виключно на виніс, а розважальні заклади взагалі повинні зупинити свою роботу на вихідних.

Проти карантину вихідного дня у Львові виступили не лише ресторатори, які вийшли на масові акції протесту, а й Львівська міськрада. У мерії кажуть, що такий карантин може знищити бізнес, тому вирішили обійти заборону, зробивши суботу та неділю робочими днями.

Водночас у ЛОДА наголосили, що підприємців, які не будуть дотримуватися карантину вихідного дня, штрафуватимуть.

Тим часом заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак закликала малих підприємців адаптуватись під реалії карантину вихідного дня або піти на роботу у лікарні, де суттєво бракує технічного персоналу.

Як писав Львівський портал, за перші два дні карантину вихідного дня Львівщина стала лідером в Україні за кількістю порушень. За даними Нацполіції, протягом 14 листопада на Львівщині поліцейські закрили 248 закладів, котрі працювали попри введені обмеження, а також оштрафували 54 підприємців.

Детальніше про те, що думають відомі львівські ресторатори про карантин вихідного дня, чим він загрожує закладам харчування, читайте у статті за цим посиланням.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення

Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%

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