Мовний омбудсмен закликає скасувати рішення про регіональні мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до генерального прокурора України Ірини Венедіктової та новообраних депутатів низки місцевих рад щодо необхідності скасувати рішення про функціонування регіональних мов, які суперечать чинному законодавству України. Про це мовний омбудсмен написав на своїй Facebook-сторінці.

«Незважаючи на те, що закон «Про засади державної мовної політики» визнаний неконституційним ще у лютому 2018 року, рішення окремих обласних, міських, сільських та селищних рад у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях досі не скасовані», – зазначив Тарас Кремінь.

За його словам, відповідно до закону про мову, який набрав чинності 16 липня 2019 року, статус української мови як єдиної державної передбачає обов’язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

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«Відповідно до закону, усі органи державної влади та місцевого самоврядування, мали у шестимісячний термін з дня набрання чинності цього закону, забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність. Проте, окремі органи місцевого самоврядування й досі цього не зробили, а в деяких з них ведеться діловодство та навіть прийняття рішень здійснюється виключно регіональною мовою, що є прямим порушенням чинного законодавства», – підкреслив Тарас Кремінь.

При цьому мовний омбудсмен наголосив, що забезпечення належного функціонування державної мови – це інструмент об’єднання українського суспільства, засіб зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежності та національної безпеки.

Нагадаємо, Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року. Його співавтором є громадсько-політичний діяч Ігор Васюник.

Закон визначає особливості застосування державної мови у сферах культури, телебачення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, обслуговування споживачів та у інших галузях. Переважна більшість норм цього закону набули чинності з 16 липня 2019 року.

Зазначимо, що у серпні відомому захиснику української мови, львів’янину Святославу Літинському через суд вдалося скасувати рішення про впровадження в Одесі російської мови як регіональної, яке там діяло з 2012-го року.

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