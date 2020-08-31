Львів’янин домігся скасування регіональної російської мови в Одесі

Відомому захиснику української мови, львів’янину Святославу Літинському через суд вдалося скасувати рішення про впровадження в Одесі російської мови як регіональної, яке там діяло з 2012-го року. Про це Святослав Літинський написав на своїй сторінці у Facebook.

«Те відчуття, коли дворічна робота дала результат. Рішення про впровадження у місті Одеса регіональної (російської) мови – скасовано. До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити і, як результат, через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради», – написав львівський активіст.

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Те відчуття, коли дворічна робота дала результат Рішення про впровадження у місті Одеса регіональної (російської) мови… Posted by Svyatoslav Litynskyy on Sunday, August 30, 2020

Раніше Львівський портал повідомляв, що Літинський домігся в суді паспорта без сторінки російською мовою. Після цього львівський активіст отримав перший в Україні паспорт, заповнений лише державною мовою. Також молодий львів’янин виграв суд у Авакова. Згодом борець за права українців в Україні домігся української клавіатури на ноутбуках Hewlett Packard, а також української мови у мультимедійних системах Volkswagen.

За його ж позовом Нацполіції і МВС заборонили публікувати інформацію без української мови. Такожзавдяки йому стало відомо, що мережа супермаркетів «Алло» відмовляється українізовуватись. У інтерв’ю Львівському порталу: «Один у полі воїн. #Святослав Літинський», він розповів, що BMW, Audi, «АЛЛО», VARUS та Sport Life також противники української мови в Україні.

Влітку 2018 року він виграв суд у всесвітньовідомої косметичної корпорації.

Зазначимо, цьогоріч Святослав Літинський також був серед канадидатів на посаду мовного омбудсмена. Втім цю посаду зайняв Тарас Кремінь.