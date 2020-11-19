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COVID-19 встановив новий рекорд в Україні

Наталя Дуляба

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Станом на ранок четверга, 19 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 583 510 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 13 357 нових хворих, що є новим абсолютним рекордом. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

Загалом в Україні коронавірусом заразились 583 510 людей. Протягом середи, 18 листопада, діагноз встановили ще 13 357 новим хворим, серед них 673 медики та 539 дітей. Також 7400 пацієнтів одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (1348), Дніпропетровській (1128), Київській (786), Запорізькій (748) і Черкаській (726) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 10 369 людей (+257 осіб за минулу добу). Одужали 266 479 українців (+7400 осіб за минулу добу).

Наразі коронавірус виявили у:

  • м. Київ – 55 203 (+1 348)
  • Харківська обл. – 49 618 (+551)
  • Львівська обл. – 39 229 (+652)
  • Одеська обл. – 35 440 (+634)
  • Івано-Франківська обл. – 30 091 (+549)
  • Чернівецька обл. – 29 612 (+486)
  • Київська обл. – 27 347 (+786)
  • Рівненська обл. – 26 442 (+538)
  • Дніпропетровська обл. – 25 028 (+1 128)
  • Тернопільська обл. – 24 552 (+310)
  • Житомирська обл. – 24 542 (+554)
  • Хмельницька обл. – 24 485 (+533)
  • Запорізька обл. – 21 481 (+748)
  • Закарпатська обл. – 20 463 (+317)
  • Волинська обл. – 20 150 (+502)
  • Сумська обл. – 20 124 (+610)
  • Донецька обл. – 18 790 (+533)
  • Полтавська обл. – 16 935 (+517)
  • Черкаська обл. – 15 759 (+726)
  • Вінницька обл. – 14 532 (+226)
  • Миколаївська обл. – 13 769 (+375)
  • Чернігівська обл. – 12 656 (+200)
  • Херсонська обл. – 7 946 (+322)
  • Луганська обл. – 5 385 (+99)
  • Кіровоградська обл. – 3 931 (+113)

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 15 тисяч людей, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Нагадаємо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

З 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня. В РНБО кажуть, що за перші карантинні вихідні 14-15 листопада контакти між українцями зменшились.

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