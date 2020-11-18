В Україні – 12 496 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок середи, 18 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 570 153 випадки коронавірусу. За минулу добу виявили 12 496 нових хворих, ще 256 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились 570 153 людей. Протягом вівторка, 17 листопада, діагноз встановили ще 12 496 новим хворим.
Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 10 112 людей (+256 осіб за минулу добу). Одужали 259 079 українців (+8 096 осіб за минулу добу).
Наразі коронавірус виявили у:
- Київ – 53 855 (+1 213)
- Харківська область – 49 067 (+481)
- Львівська область – 38 577 (+607)
- Одеська область – 34 806 (+630)
- Івано-Франківська область – 29 542 (+570)
- Чернівецька область – 29 126 (+434)
- Київська область – 26 561 (+774)
- Рівненська область – 25 904 (+308)
- Тернопільська область – 24 242 (+304)
- Житомирська область – 23 988 (+541)
- Хмельницька область – 23 952 (+405)
- Дніпропетровська область – 23 900 (+1 023)
- Запорізька область – 20 733 (+708)
- Закарпатська область – 20 146 (+320)
- Волинська область – 19 648 (+351)
- Сумська область – 19 514 (+611)
- Донецька область – 18 257 (+544)
- Пропустить через 13
- Полтавська область – 16 418 (+534)
- Черкаська область – 15 033 (+800)
- Вінницька область – 14 306 (+203)
- Миколаївська область – 13 394 (+396)
- Чернігівська область – 12 456 (+336)
- Херсонська область – 7 624 (+267)
- Луганська область – 5 286 (+71)
- Кіровоградська область – 3 818 (+65)
Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 15 тисяч людей, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.
Нагадаємо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.
З 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня. В РНБО кажуть, що за перші карантинні вихідні 14-15 листопада контакти між українцями зменшились.
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Ольга Денисяка