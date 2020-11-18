COVID-19 на Львівщині: нових хворих не виявили у трьох районах

Коронавірус діагностували у 38 577 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та в одному місті обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 38 577 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1528 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 607.
За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Перемишлянському, Сколівському і Турківському районах, а також у Моршині.
Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові –274 особи, Пустомитівському – 59 осіб і Дрогобицькому районах – 33 осіб.
Лідером захворюваності стабільно залишається Львів, Пустомитівський, Яворівський, Жовківський, Сокальський і Миколаївський райони.
COVID-19 виявили у:
- м. Львів – 16 373 (+274)
- Пустомитівський район – 3424 (+59)
- Яворівський район – 2078 (+16)
- Жовківський район – 1887 (+27)
- Сокальський район – 1722 (+20)
- Миколаївський район – 1491 (+4)
- Городоцький район – 1116 (+12)
- м. Дрогобич – 1051 (+15)
- Кам’янка-Бузький район – 884 (+3)
- Перемишлянський район – 872 (0)
- м. Червоноград – 789 (+25)
- Золочівський район – 756 (+12)
- Дрогобицький район – 566 (+33)
- Бродівський район – 559 (+6)
- Мостиський район – 557 (+6)
- Жидачівський район – 553 (+11)
- Самбірський район – 487 (+7)
- м. Самбір – 438 (+5)
- м. Стрий – 423 (+10)
- Радехівський район – 404 (+24)
- Стрийський район – 373 (+6)
- м. Борислав – 339 (+15)
- Буський район – 338 (+3)
- м. Трускавець – 235 (+1)
- Сколівський район – 223 (0)
- м. Новий Розділ – 185 (+1)
- Старосамбірський район – 164 (+11)
- Турківський район – 124 (0)
- м. Стебник – 123 (+1)
- м. Моршин – 42 (0)
Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 17 листопада він становить 56,5%.
Тим часом доступ до кисню мають 60% COVID-ліжок у стаціонарах, тоді як норма, встановлена МОЗ України, – мінімум 80% ліжок.
Раніше у ЛОДА пояснювали, що процес збільшення кисневої мережі лікарень затягується через брак підприємств, які виконують подібні роботи. На обладнання киснем 80% ліжок у стаціонарах піде кілька місяців.
Також у Львівській ОДА заявили, що готуються до погіршення ситуації з коронавірусом. Так, на Львівщині збираються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Поки мова йде про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.
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Наталя Дуляба