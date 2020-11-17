За рік на Львівщині демонтували 25 нелегальних АЗС

За 10 місяців на території Львівщини демонтували 25 незаконних заправок, ще більше 30 АЗС легалізували свою діяльність. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Із грудня 2019 року у ЛОДА створили спеціальну міжвідомчу групу, яка займається незаконними АЗС на території Львівської області.

Протягом 2020 року ця група провела понад 350 перевірок. При цьому лише 25 автозаправних станцій виявились нелегальними, їх, відповідно, демонтували. Ще більше 30 АЗС легалізували, оформивши ліцензії.

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Загалом із підпільних заправок на Львівщині вилучили 309 тонн пального, втім у ЛОДА не уточняють навіть приблизної його вартості.

«За підсумками десяти місяців 2020 року ми вже маємо непогані результати. Зокрема, понад три десятки власників АЗС легалізували свою роботу та узаконили власний бізнес. Тут альтернативи немає: або легалізація та отримання ліцензії, або демонтаж та закриття. Ринок пального області повинен працювати виключно у законному полі», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за підсумками першого півріччя 2020-го у ЛОДА звітували про 116 перевірок незаконних АЗС, серед яких закрили лише 6.

Із нелегальними АЗС на Львівщині борються щонайменше кілька років поспіль. Ще влітку 2018 року рейди за незаконними продавцями палива анонсував мер Львова Андрій Садовий, за незаконні заправки у ЛОДА бралися ще за часів керівництва Олега Синютки. Він, до речі, доручав «зачистити» область від підпільних АЗС до кінця 2018 року.

Станом на літо 2018 року на території Львівщини виявили 48 незаконних АЗС, які працювали як переносні станції. Незважаючи на викриття, вони все одно продовжували працювати.

У грудні 2019 року у ЛОДА звітували про виявлені 32 нелегальні АЗС.

Як писав Львівський портал, нещодавно суд оштрафував трьох чоловіків, які облаштували незаконні заправки на кільцевій дорозі Львова та у селі Кривчиці.

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