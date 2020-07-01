На Львівщині із нелегальних АЗС вилучили пального на 17 млн грн

За пів року на території Львівщини перевірили 116 автозаправних станцій, лише 6 із них закрили. Загалом із нелегальних АЗС вилучили пального на 17 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Із грудня 2019 року у ЛОДА створили спеціальну міжвідомчу групу, яка займається незаконними АЗС на території Львівської області.

За пів року ця міжвідомча група перевірила роботу 116 автозаправних станцій. При цьому лише 6 із них виявились нелегальними, їх, відповідно, закрили. Ще 57 АЗС легалізували, оформивши ліцензії.

53 об’єкти, розташовані в області, або більше не працюють за вказаними адресами, або вже були демонтовані раніше. При цьому за підсумками перевірок правоохоронці відкрили 28 кримінальних справ.

Протягом пів року із несанкціонованих АЗС вилучили 594 тонн палива, вартість якого становить більше 17 млн грн, а також обладнання на 4,2 млн грн.

«У випадку виявлення об’єктів, які потенційно можуть бути нелегальними АЗС, просимо інформувати департамент паливно-енергетичного комплексу ЛОДА за номером: 299-92-37, або телефонувати на гарячу лінію Нацполіції», – закликають у Львівській ОДА.

Зазначимо, що із нелегальними АЗС на Львівщині борються щонайменше кілька років поспіль. Ще влітку 2018 року рейди за незаконними продавцями палива анонсував мер Львова Андрій Садовий, за незаконні заправки у ЛОДА бралися ще за часів керівництва Олега Синютки. Він, до речі, доручав «зачистити» область від підпільних АЗС до кінця 2018 року.

Станом на літо 2018 року на території Львівщини виявили 48 незаконних АЗС, які працювали як переносні станції. Незважаючи на викриття, вони все одно продовжували працювати.

У грудні 2019 року у ЛОДА звітували про виявлені 32 нелегальні АЗС.

Як писав Львівський портал, нещодавно суд оштрафував трьох чоловіків, які облаштували незаконні заправки на кільцевій дорозі Львова та у селі Кривчиці.