У Львові боротимуться із нелегальними заправками

Сьогодні, 15 червня, під час засідання виконавчого комітету ЛМР міський голова Львова Андрій Садовий дав доручення вивчити питання щодо несанкціонованих пунктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами на території міста. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Мер Львова зазначив, що останнім часом є багато звернень мешканців стосовно несанкціонованого продажу паливно-мастильних матеріалів.

«Люди привозять якісь «бочки», ставлять їх в місті і з них продають паливо. І я не можу зрозуміти, хто дає такі дозволи: чи, можливо, підрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій чи, можливо, якісь інші державні служби. Бо, наскільки я розумію, жодних дозволів місто не видавало.

Тому моє доручення: по всіх випадках, які є в місті, подати звернення в правоохоронні органи, щоби негайно були прийняті всі необхідні рішення. Зі сторони міста, Сергій Богданович Бабак, на комісії з надзвичайних ситуацій теж слід пропрацювати це питання. Бо добре, що сьогодні дощ, а завтра жара 30 градусів — це питання безпеки.

В мене прохання, щоб на одному з наступних засідань виконавчого комітету ми це питання розглянули, зробили інвентаризацію таких пунктів по місту, тому що вони з’явились як гриби», – сказав він.

Також мер доручив скерувати листи-звернення до керівників прокуратури Львівської області, ДСНС у Львівській області, СБУ та управління поліції щодо вивчення та з’ясування обставин і законності появи таких комплексів у Львові.