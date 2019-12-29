За минулу добу на Львівщині виявили 32 незаконні АЗС

У Львівській ОДА 28 грудня відбулась нарада за участі прокуратури, фіскальної служби, СБУ та інших дотичних структур щодо боротьби із нелегальної діяльністю автозаправних станцій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Відтак, на території Львівської області тривали рейди. За словами керівника департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА Михайла Грета, лише за вчорашній день здійснили 22 огляди місць подій. Із двох АЗС вилучили обладнання. Окрім того, зареєстрували 10 проваджень.

Всього 28 грудня виявили 32 незаконних АЗС. Припинили діяльність 10 діючих АЗС.

Зі свого боку, перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Василь Лозинський, у межах наради запропонував підвищити розмір штрафів за нелегальну діяльність.

«Штраф від 17 тисяч гривень не сприяє зменшенню кількості нелегальних автозаправок. Пропонуємо значно підвищити розмір штрафу. Це дозволить підвищити рівень відповідальності за функціонування таких заправок», – зазначив Василь Лозинський.