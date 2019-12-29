ОСТАННІ НОВИНИ

За минулу добу на Львівщині виявили 32 незаконні АЗС

Соломія Головіна

|

У Львівській ОДА 28 грудня відбулась нарада за участі прокуратури, фіскальної служби, СБУ та інших дотичних структур щодо боротьби із нелегальної діяльністю автозаправних станцій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Відтак, на території Львівської області тривали рейди. За словами керівника департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА Михайла Грета, лише за вчорашній день здійснили 22 огляди місць подій. Із двох АЗС вилучили обладнання. Окрім того, зареєстрували 10 проваджень.

Всього 28 грудня виявили 32 незаконних АЗС. Припинили діяльність 10 діючих АЗС.

Зі свого боку, перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Василь Лозинський, у межах наради запропонував підвищити розмір штрафів за нелегальну діяльність.

«Штраф від 17 тисяч гривень не сприяє зменшенню кількості нелегальних автозаправок. Пропонуємо значно підвищити розмір штрафу. Це дозволить підвищити рівень відповідальності за функціонування таких заправок», – зазначив Василь Лозинський.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого
Анастасія ПИЖ
Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого

Новий рік і Різдво традиційно збирають за одним столом чималі родини Галичини. Щоб застілля було веселим і приємним, важ...

«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат
Ольга ФУЧИК
Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат

Багато хто з львів’ян вже почав готуватися до Нового року та Різдва:  купує ялинкові прикраси, шукає цікаві рецепти, зап...

Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі
Анастасія ПИЖ
Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі

19 грудня в Україні, мабуть, найбільш улюблене свято дітлахів – день Святого Миколая. У центрі столиці на Софійській пло...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...