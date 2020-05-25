Трьох мешканців Львівщини, які облаштували нелегальні заправки, оштрафували

На Львівщині суди оштрафували трьох мешканців області, котрі облаштували нелегальні заправки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Як інформують у прокуратурі, 62-річний мешканець Жовківщини, 55-річний житель Яворова та 42-річний львів’янин облаштували на кільцевій дорозі м. Львова та у Кривчицях нелегальні автозаправні станції.

Так, на одній із нелегальних АЗС було виявлено та вилучено два автомобільних заправних комплекси та 3 400 літрів дизельного палива, а на іншій – понад 1700 літрів.

Відтак до суду скеровано три обвинувальні акти з угодою про визнання винуватості.

Вироками Пустомитівського районного суду Львівської області та Личаківського районного суду м. Львова трьох фігурантів визнано винними та засуджено за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого) КК України до 3400 грн штрафу для кожного.