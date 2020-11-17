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Львів’янам нагадують про можливість самостійно регулювати подачу тепла в будинках

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У Львові з 16 жовтня розпочався опалювальний сезон. У залежності від температури зовнішнього повітря, тепловики здійснюють регулювання температури. Проте, мешканці можуть регулювати подачу теплової енергії безпосередньо в будинках: відкрити або закрити подачу теплоносія на будинковому вводі, або встановити обладнання, яке буде автоматично регулювати тепло в будинку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

На сьогодні 98% будинків мають побудинкові прилади обліку, що дозволяє регулювати подачу тепла безпосередньо у себе в будинку і економити кошти.

«Нагадуємо, що мешканці самі можуть регулювати подачу тепла в помешканнях. У нас 98% будинків мають побудинкові прилади обліку, що дозволяє регулювати подачу тепла безпосередньо у себе в будинку і економити кошти. Однак, якщо мешканці не знають, як це правильно робити, то «Львівтеплоенерго» і «Залізничнетеплоенерго» готове надати своїх фахівців, які виїдуть на місце і дадуть всі необхідні консультації і роз’яснення», – повідомляють у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

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За інформацією тепловиків, найпростіший спосіб регулювання подачі теплової енергії безпосередньо в будинках: відкрити або закрити подачу теплоносія на будинковому вводі. Робити це потрібно в такий спосіб: при підвищенні температури зовнішнього повітря вище +6… +80С – повністю перекривається подача теплоносія на будинок (перекривається тепловий лічильник або запірно-регулююча арматура на подаючому трубопроводі вузла управління системою центрального опалення будинку); при зниженні температури зовнішнього повітря нище +6… +80С подача теплоносія відновлюється.

Таке місцеве регулювання споживання теплової енергії повинна виконувати відповідальна особа призначена мешканцями будинку. Найкраще, коли ця особа живе в цьому будинку.

Часткове прикриття теплового лічильника (запірно-регулюючої арматури) не допускається.

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