На Львівщині зайняті 56% COVID-ліжок: дані по лікарнях

Станом на 15 листопада на Львівщині завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 становить 56%. Відповідні дані опублікувало Міністерство охорони здоров’я, передає Львівський портал.

У Львівській ОДА інформують, що зараз у стаціонарах Львівщини перебуває 2010 хворих на коронавірус:

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 146

у Центрі легеневого здоров’я – 164

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 197

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 13

у Львівській обласній клінічній лікарні – 49

у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 236

у 1 міській лікарні Львова – 101

у 5 міській лікарні Львова – 99

у 8 міській лікарні Львова – 104

у 1-му пологовому будинку – 14

у Стрийській міській лікарні – 128

у Стебницькій міській лікарні – 104

у Рудківській лікарні – 81

у Новояворівській районній лікарні №1 імені Юрія Липи – 121

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 76

у Сокальській центральній районній лікарні – 56

у Жовківській центральній районній лікарні – 57

у Жидачівській центральній районній лікарні – 49

у Самбірській центральній районній лікарні – 44

у Буській центральній районній лікарні – 50

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 67

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 54

Наразі 152 пацієнти лікуються у реанімаційних відділеннях, 38 підключені до апаратів штучної вентеляції легень.

Реклама партнерів

Нагадаємо, саном на ранок неділі, 15 листопада, на Львівщині коронавірусну інфекцію підтверджено 36 894 особам. За минулу добу виявили 333 нових хворих.

Зазначимо, наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Проте вже між 22 лікарнями, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію, розподілили 50,9 млн грн на покращення та збільшення кисневої мережі.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Поки мова йде про «Арену Львів» та спорткомплекс університету Франка на Черемшини.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.