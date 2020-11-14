Карантин вихідного дня у Львові у фото

В Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня. Проте у Львові, аби обійти локдаун вихідного дня, суботу та неділю зробили робочими днями. Тож низка закладів у Львові все ж відкрилися, передає Львівський портал.

Згідно із постановою Кабміну, локдаун вихідного дня буде щонайменше до 30 листопада. Його ввели, аби розрівати епідланцюг поширення коронавірусу.

Тож з цієї суботи 00:00 год. і до 00:00 год. понеділка по усій Україні діє карантин вихідного дня. Протягом цих двох днів працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, ветеринарні аптеки, автозаправні станції. Натомість на цей період мають припинити роботу ресторани, кафе або інші заклади харчування – виключно на виніс. У ЛОДА наголосили, що підприємців, які не дотримуються карантину вихідного дня, штрафуватимуть.

Проте у Львівській міській раді кажуть, що такий карантин вихідного дня може просто знищити бізнес. Тож вирішили обійти локдаун вихідного дня, зробивши суботу та неділю робочими днями.

Також з 08.00 год. ранку в мерії працюють фахівці, які консультують підприємців щодо роботи в умовах карантину та виконання рішення виконавчого комітету Львівської міської ради про оголошення робочих днів.

Станом на 14.00 год. на «Гарячу лінію міста» за консультаціями надійшло 300 звернень від підприємців. Також мобільні бригади юристів здійснили 10 виїздів за викликами.

«З 08.00 год. і до 10.00 год .в основному були звернення щодо того, чи підприємці працювати, якщо так, то на основі чого. Радилися чи відкривати їм свої заклади чи ні, адже бачили рішення виконкому і знають про постанову уряду.

Після 10.00 год. звернення стосувалися вже консультацій з юристами як поводитися, коли приходить поліція з перевіркою, або ж називали конкретні ситуації, які вже виникали і потребували правової допомоги. Найбільше таких ситуацій виникало на ринках і в кількох закладах громадського харчування», – цитує пресслужба міськради Львова заступника міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Зазначимо, близько 10 год. між поліцією та працівниками ринку «Галицьке перехрестя» виник конфлікт. Згодом стало відомо, що поліцейські також заблокували роботу ще трьох ринків.

Натомість у Нацполіції Львівщини поліції повідомили, що станом на 11.00 до правоохоронців надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину.

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Фото: ЛМР, Варта-1