У трьох районах Львівщини минулої доби не виявили хворих на COVID-19

Коронавірус діагностували у 36 561 мешканця Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та в трьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 36 561 людини. Протягом останньої доби лабораторії зробили 2 918 ПЛР-тест, із яких позитивним виявився 561.
За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Бродівському, Турківському і Старосамбірському районах, а також у Новому Роздолі, Моршині та Стебнику.
Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 198 осіб, Яворівському районі – 71 особа та Пустомитівському районі – 62 особи.
Лідером захворюваності стабільно залишається Львів, Пустомитівський, Яворівський, Жовківський, Сокальський і Миколаївський райони.
COVID-19 виявили у:
- м. Львова – 15535 (+198)
- Пустомитівського району – 3230 (+62)
- Яворівського району–1988 (+71)
- Жовківського району – 1783 (+17)
- Сокальського району-1620 (+20)
- Миколаївського району-1430 (+40)
- Городоцького району–1073 (+25)
- м. Дрогобич-976 (+1)
- Кам’янка-Бузького – 847 (+26)
- Перемишлянського району-827 (+10)
- м. Червоноград– 739 (+8)
- Золочівського району-733 (+1)
- Бродівського району-531 (0)
- Дрогобицького району – 526 (+17)
- Жидачівського району-525 (+6)
- Мостиського району-522 (+6)
- Самбірського району-453 (+6)
- м.Стрий-408 (+7)
- м.Самбір-406 (+6)
- Стрийського району –359 (+4)
- Радехівського району-346 (+2)
- м. Борислав -323 (+12)
- Буського району-327 (+4)
- м. Трускавець – 225 (+8)
- Сколівського району-216 (+4)
- м.Новий Розділ -182 (0)
- Старосамбірського району – 151 (0)
- Турківського району – 124 (0)
- м. Стебник -117 (0)
- м.Моршин-38 (0)
Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 13 листопада стаціонари області заповнені на 59,9%.
Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Проте вже між 22 лікарнями, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію, розподілили 50,9 млн грн на покращення та збільшення кисневої мережі.
Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Поки мова йде про «Арену Львів» та спорткомплекс університету Франка на Черемшини.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Вероніка Рой