У трьох районах Львівщини минулої доби не виявили хворих на COVID-19

Коронавірус діагностували у 36 561 мешканця Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та в трьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 36 561 людини. Протягом останньої доби лабораторії зробили 2 918 ПЛР-тест, із яких позитивним виявився 561.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Бродівському, Турківському і Старосамбірському районах, а також у Новому Роздолі, Моршині та Стебнику.

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Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 198 осіб, Яворівському районі – 71 особа та Пустомитівському районі – 62 особи.

Лідером захворюваності стабільно залишається Львів, Пустомитівський, Яворівський, Жовківський, Сокальський і Миколаївський райони.

COVID-19 виявили у:

м. Львова – 15535 (+198)

Пустомитівського району – 3230 (+62)

Яворівського району–1988 (+71)

Жовківського району – 1783 (+17)

Сокальського району-1620 (+20)

Миколаївського району-1430 (+40)

Городоцького району–1073 (+25)

м. Дрогобич-976 (+1)

Кам’янка-Бузького – 847 (+26)

Перемишлянського району-827 (+10)

м. Червоноград– 739 (+8)

Золочівського району-733 (+1)

Бродівського району-531 (0)

Дрогобицького району – 526 (+17)

Жидачівського району-525 (+6)

Мостиського району-522 (+6)

Самбірського району-453 (+6)

м.Стрий-408 (+7)

м.Самбір-406 (+6)

Стрийського району –359 (+4)

Радехівського району-346 (+2)

м. Борислав -323 (+12)

Буського району-327 (+4)

м. Трускавець – 225 (+8)

Сколівського району-216 (+4)

м.Новий Розділ -182 (0)

Старосамбірського району – 151 (0)

Турківського району – 124 (0)

м. Стебник -117 (0)

м.Моршин-38 (0)

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 13 листопада стаціонари області заповнені на 59,9%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Проте вже між 22 лікарнями, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію, розподілили 50,9 млн грн на покращення та збільшення кисневої мережі.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Поки мова йде про «Арену Львів» та спорткомплекс університету Франка на Черемшини.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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