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У трьох районах Львівщини минулої доби не виявили хворих на COVID-19

Вероніка Рой

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Коронавірус діагностували у 36 561 мешканця Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та в трьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 36 561 людини. Протягом останньої доби лабораторії зробили 2 918 ПЛР-тест, із яких позитивним виявився 561.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Бродівському, Турківському і Старосамбірському районах, а також у Новому Роздолі, Моршині та Стебнику.

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Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 198 осіб, Яворівському районі – 71 особа та Пустомитівському районі – 62 особи.

Лідером захворюваності стабільно залишається Львів, Пустомитівський, Яворівський, Жовківський, Сокальський і Миколаївський райони.

COVID-19 виявили у:

  • м. Львова – 15535 (+198)
  • Пустомитівського району – 3230 (+62)
  • Яворівського району–1988 (+71)
  • Жовківського району – 1783 (+17)
  • Сокальського району-1620 (+20)
  • Миколаївського району-1430 (+40)
  • Городоцького району–1073 (+25)
  • м. Дрогобич-976 (+1)
  • Кам’янка-Бузького – 847 (+26)
  • Перемишлянського району-827 (+10)
  • м. Червоноград– 739 (+8)
  • Золочівського району-733 (+1)
  • Бродівського району-531 (0)
  • Дрогобицького району – 526 (+17)
  • Жидачівського району-525 (+6)
  • Мостиського району-522 (+6)
  • Самбірського району-453 (+6)
  • м.Стрий-408 (+7)
  • м.Самбір-406 (+6)
  • Стрийського району –359 (+4)
  • Радехівського району-346 (+2)
  • м. Борислав -323 (+12)
  • Буського району-327 (+4)
  • м. Трускавець – 225 (+8)
  • Сколівського району-216 (+4)
  • м.Новий Розділ -182 (0)
  • Старосамбірського району – 151 (0)
  • Турківського району – 124 (0)
  • м. Стебник -117 (0)
  • м.Моршин-38 (0)

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 13 листопада стаціонари області заповнені на 59,9%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Проте вже між 22 лікарнями, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію, розподілили 50,9 млн грн на покращення та збільшення кисневої мережі.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Поки мова йде про «Арену Львів» та спорткомплекс університету Франка на Черемшини.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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