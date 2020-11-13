У Львові три заклади культури подали позов до суду через карантин вихідного дня

Три міські заклади культури подали позови до Окружного адміністративного суду Києва через постанову про введення «карантину вихідного дня», оскільки вважають її незаконною і такою, що обмежує їх діяльність. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич повідомила, що театр ім. Лесі Українки, Львівський органний зал та Львівський кіноцентр, як міські заклади культури, за сприяння Львівської міської ради подали позов до Окружного адміністративного суду м. Київ щодо обмеження діяльності закладів культури загалом.

Як відомо, 11 листопада Кабмін вирішив запровадити в Україні карантин вихідного дня. Він почне діяти в вже з 14-15 листопада. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

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Своєю чергою у Львівській міській раді заявили, що готують позов до суду на таке урядове рішення. У ЛОДА відповіли, що підприємців, які не дотримуватимуться карантину вихідного дня та постанови Кабінету міністрів, штрафуватимуть. Штраф за порушення карантину стартує від 17 тисячі гривень.

Під стіни ЛОДА проти карантину вихідного дня вийшли на акцію протесту ресторатори.

Детальніше про те, що таке карантин вихідного дня та, які загрози він несе для готельно-ресторанного бізнесу читайте у матеріалі Львівського порталу: «На межі…Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня».

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