МаюПравоПрацювати: ресторатори вийшли на протест під Львівською ОДА

У середу зранку, 11 листопада, під стіни Львівської ОДА вийшли працівники ресторанної галузі, які протестують проти карантину «вихідного дня», передає кореспондент Львівського порталу.

Акція протесту #МаюПравоПрацювати розпочалась о 10:00 год. у більшості великих міст України. У Львові пікет влаштували під стінами облдержадміністрації.

Близько тисячі людей вийшли на мітинг у своєму професійному одязі. В руках вони тримають посуд, каструлі та черпаки, а також плакати з написами: «НІ поліцейському свавіллю! Мораторій на перевірки!» «ВИ – наш вирок», «Досить знущатись», «Без бізнесу немає економіки», «Не закривайте! Працюють люди», «Ресторанний бізнес – це мільйон годувальників».

Зі слів присутніх, основна мета акції – донести владі «про недопустимість дискримінаційних обмежень галузі громадського харчування».

Учасник акції протесту Артем, засновник одного з популярних у Львові ресторанів, розповів, що працівники готельно-ресторанної сфери вийшли для того, аби відстоювати своє законне право на працю.

«Ми не збирались, щоб вимагати грошової компенсації чи іншої допомоги. Ми зібрались тут, щоб просто отримати своє право на працю. У вихідні дні ми отримаємо до 60 % доходу, завдяки цьому можемо платити заробітні плати, податки та плату за оренду приміщень. Ми просимо дозволити нам робити те, що вміємо та любимо», – каже ресторатор.

Він переконаний, що через такі дії влади мільйони людей, які є професіоналами своєї справи, бояться залишитись на вулиці і їдуть заробляти закордон.

Ще один учасник протесту ресторатор Михайло каже, що його заклади досі не відновились після весняного карантину і нові обмеження остаточної вб’ють бізнес.

«За літо нам не вдалось повернутись до докарантинних показників доходу. Ми не змогли заощадити гроші на чергову зупинку бізнесу. Ці обмеження викинуть нас з економіки та остаточно вб’ють нашу сферу. Ми не заперечуємо небезпеку коронавірусу, але просимо про розуміння та підтримку», – пояснює пан Михайло.

Серед вимог рестораторів:

скасування усіх обмежень на роботу ресторанів;

скасування карантину «вихідного дня»;

мораторій на перевірки і скасування незаконних протоколів;

скасування на час дії карантинних обмежень місцевих та державних податків та зборів;

пряма грошова компенсація кожному працівнику, який втратив дохід за час карантину;

пряма грошова компенсація кожному бізнесу, який втратив дохід за час карантину;

приведення до європейським санітарним нормам.

На мітинг також вийшли представники фітнес-спільноти, яка теж може постраждати від карантину вихідного дня. Зокрема, одна з представниць цієї сфери Жанна Потапова заявила, що це вже далеко не перший пікет під стінами Львівської ОДА з початку пандемії.

«Я не будую жодних ілюзій, щодо того, що ця влада до нас прислухається. Вони сидять у своїх кабінетах, а на нас їм начхати. Тому наша основна мета – це відчути власну силу та відчути, що ми є джерелом влади, а не чиновники», – розповіла Жанна Потапова.

Напередодні організатори заявляли, що у ресторанній галузі зростає кількість безробітних через закриття або обмеженням у часі роботи багатьох закладів громадського харчування. Також вони наголошують на необхідності грошової підтримки від влади для працівників галузі у разі обмеження права на роботу.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що, зважаючи на темпи поширення COVID-19, найкращий варіант для України – це повний локдаун. Втім держава не може собі цього дозволити. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також запевнив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть.

Попри це, в Україні все ж планують посилити карантин. Зараз в уряді напрацьовують механізм жорсткого карантину вихідного дня, коли максимально обмежать роботу кафе, ресторанів, розважальних закладів. У Львівській ОДА підтримують таку ідею. Там переконані, що це дасть можливість частково розірвати епідланцюг поширення коронавірусу.

Детальніше про те, що таке карантин вихідного дня та, які загрози він несе для готельно-ресторанного бізнесу читайте у матеріалі Львівського порталу: «На межі…Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.