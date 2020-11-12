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Львівська міськрада обіцяє судитися з Кабміном через карантин «вихідного дня»

Андрій Котенський

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Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин «вихідного дня». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин «вихідного дня». Вже казав і ще раз повторю. Локдаун на вихідні – абсурд», – прокоментував рішення Уряду мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, у суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. І це не історія про розваги – це живі гроші, які годують тисячі сімей.

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«Хто буде компенсувати ці втрати?», – каже мер.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що, зважаючи на темпи поширення COVID-19, найкращий варіант для України – це повний локдаун. Втім держава не може собі цього дозволити. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також запевнив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть.

11 листопада Кабмін вирішив запровадити в Україні карантин вихідного дня. Він почне діяти в вже з 14-15 листопада. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Відтак, вся Україна опинилася у «помаранчевій зоні». За рішенням Уряду, адаптивний карантин скасовано. Раніше територія України поділялася на чотири зони карантину: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». Зокрема, за останнім поділом всі регіони стали «помаранчевими» або «червоними».

Детальніше про те, що таке карантин вихідного дня та, які загрози він несе для готельно-ресторанного бізнесу читайте у матеріалі Львівського порталу: «На межі…Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня».

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