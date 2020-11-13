Мери міст не можуть скасовувати карантин вихідного дня, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за рішенням уряду протягом вихідних заклади, визначені в переліку, підлягають закриттю або не повинні приймати відвідувачів. А також наголосив, що міські голови не мають повноважень робити винятки для об’єктів, що внесені до переліку постанови. Про це прем’єр-міністр заявив під час селекторної наради.

«У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних», — зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що голови ОДА мають скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які на вихідні не повинні приймати відвідувачів.

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Як відомо, міська влади Львова заявила, що у місті не впроваджуватимуть карантин вихідного дня. А міська комісія з ТЕБ і НС не підтримуватиме відповідне рішення Кабміну. Також у Львівській міській раді заявили, що готують позов до суду на таке урядове рішення.

У Львівській ОДА зауважили, що з 13 листопада обласні, районні чи міські комісії ТЕБ і НС не можуть приймати рішення про введення карантинних обмежувальних заходів. Тому підприємців, які не дотримуватимуться карантину вихідного дня штрафуватимуть.

Нагадаємо, 11 листопада Кабмін вирішив запровадити в Україні карантин вихідного дня. Він почне діяти в вже з 14-15 листопада. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Під стіни ЛОДА проти карантину вихідного дня вийшли на акцію протесту ресторатори.

Детальніше про те, що таке карантин вихідного дня та, які загрози він несе для готельно-ресторанного бізнесу читайте у матеріалі Львівського порталу: «На межі…Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня».

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