Влада Львова відмовляється впроваджувати карантин вихідного дня

У Львові не будуть впроваджувати карантин вихідного дня, який мав би запрацювати з 14 листопада. Міська комісія з ТЕБ і НС не підтримуватиме відповідне рішення Кабміну. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

На вихідних працюватиме Центр підтримки підприємництва за телефоном гарячої лінії 15-80, що консультуватиме підприємців у випадку виникнення непорозумінь. Також будуть сформовані мобільні юридичні групи, які надаватимуть оперативну допомогу.

За словами міського голови Львова, карантин вихідного дня у Львові позбавить доходів близько 50 тисяч працівників і власників малого і середнього бізнесу.

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«Те, що такі непослідовні заходи ніяк не вплинуть на епідеміологічну ситуацію, зрозуміло вже всім… Міська комісія з надзвичайних ситуацій не буде ухвалювати жодних рішень, які шкодитимуть місту», – резюмував він.

Як уточнили у пресслужбі Львівської міськради, позиція міста така: всі заклади у місті мають працювати без змін, тобто без ініційованого урядом карантину вихідного дня.

Як відомо, 11 листопада Кабмін вирішив запровадити в Україні карантин вихідного дня. Він почне діяти в вже з 14-15 листопада. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Своєю чергою у Львівській міській раді заявили, що готують позов до суду на таке урядове рішення.

Під стіни ЛОДА проти карантину вихідного дня вийшли на акцію протесту ресторатори.

Детальніше про те, що таке карантин вихідного дня та, які загрози він несе для готельно-ресторанного бізнесу читайте у матеріалі Львівського порталу: «На межі…Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня».

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