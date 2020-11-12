На Львівщині понад три тисячі осіб очікують на результати аналізів на COVID-19

Станом на ранок четверга, 12 листопада, на Львівщині підтверджено 35 535 випадків коронавірусу. Із них – 547 хворих виявили за останню добу, а ще 11 осіб померло. Понад три тисячі осіб очікують на результати аналізу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на 08.00 на Львівщині підтверджено 35535 випадків інфікування коронавірусом, з них 1023 — летальні (+11 людей). За вчорашню добу лабораторні центри провели 2137 ПЛР-тестів. Відтак, 547 — позитивні. Серед них львів’ян — 242.

Загалом коронавірусну інфекцію здолало 23177 осіб (+510 людей). Залишок проб у холодильнику — 3189 проб.

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У Львівській обласній інфекційній лікарні зараз перебуває 168 осіб, з них в реанімації — 5 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 111 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні — 107 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 263 пацієнти, у 5-ій лікарні — 96 пацієнтів, у 4-тій лікарні – 10 пацієнтів, у міському пологовому будинку — 15 пацієнтів.

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 6 листопада стаціонари області заповнені на 62,3%.

11 листопада на Львівщині зафіксували новий коронавірусний антирекорд (+684 нових хворих за добу).

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

Також медики заявили, що 16 людей на Львівщині повторно заразились коронавірусом.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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