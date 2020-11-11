Новий коронавірусний антирекорд на Львівщині: +684 нових хворих за добу

Станом на ранок середи, 11 листопада, на Львівщині зафіксували 34 988 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу виявили 684 нових хворих, що новим рекордом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1528 ПЛР-тестів. З них 684 результати виявилися позитивними. Серед нових хворих — 314 львів’ян. Залишок проб у холодильнику — 2103.

Загалом на Львівщині підтверджено 34988 випадків інфікування коронавірусом, з них 1012 — летальні (+17 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 22 667 пацієнтам (+988 за останню добу).

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Зараз в обласній інфекційній лікарні перебуває 168 осіб, з них у реанімації – 8, ще 5 підключені до апаратів ШВЛ.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 119 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 107, у 5-й міській клінічній лікарні – 96, у лікарні швидкої медичної допомоги – 268, у 4-й міській лікарні – 11 та у пологовому на вул. Мечникова – 15.

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 6 листопада стаціонари області заповнені на 62,3%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

Також медики заявили, що 16 людей на Львівщині повторно заразились коронавірусом.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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