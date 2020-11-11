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Новий коронавірусний антирекорд на Львівщині: +684 нових хворих за добу

Вероніка Рой

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Станом на ранок середи, 11 листопада, на Львівщині зафіксували 34 988 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу виявили 684 нових хворих, що новим рекордом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1528 ПЛР-тестів. З них 684 результати виявилися позитивними. Серед нових хворих — 314 львів’ян. Залишок проб у холодильнику — 2103.

Загалом на Львівщині підтверджено 34988 випадків інфікування коронавірусом, з них 1012 — летальні (+17 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 22 667 пацієнтам (+988 за останню добу).

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Зараз в обласній інфекційній лікарні перебуває 168 осіб, з них у реанімації – 8, ще 5 підключені до апаратів ШВЛ.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 119 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 107, у 5-й міській клінічній лікарні – 96, у лікарні швидкої медичної допомоги – 268, у 4-й міській лікарні – 11 та у пологовому на вул. Мечникова – 15.

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 6 листопада стаціонари області заповнені на 62,3%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

Також медики заявили, що 16 людей на Львівщині повторно заразились коронавірусом.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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