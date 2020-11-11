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В Україні вже майже пів мільйона людей інфікувалися коронавірусом

Вероніка Рой

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Станом на ранок середи, 11 листопада, в Україні зафіксовано 489 808 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 10 611 нових  хворих. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

 

Протягом минулої доби в України коронавірусну інфекцію підхопили 350 дітей та 493 медпрацівники. Також за останню добу госпіталізовано 1 453 особи.

В Україні від коронавірусної інфекції померло 8 947 (+191 випадок за останню добу). Натомість побороти недугу вдалося 221 459 особам (+6 802 за минулу добу).

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За весь час пандемії в Україні проведено 3 735 166 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

Випадки коронавірусної інфекції виявлено:

  • Київ – 46 632 (+965)
  • Харківська область – 44 948 (+482)
  • Львівська область– 34 988 (+684)
  • Одеська область – 30 041 (+705)
  • Чернівецька область – 26 301 (+466)
  • Івано-Франківська область – 25 643 (+589)
  • Рівненська область – 23 035 (+413)
  • Тернопільська область – 22 549 (+160)
  • Київська область – 21 731 (+693)
  • Хмельницька область – 20 826 (+498)
  • Житомирська область – 20 194 (+578)
  • Дніпропетровська область – 18 690 (+366)
  • Закарпатська область – 18 056 (+436)
  • Волинська область – 17 236 (+415)
  • Сумська область – 15 662 (+365)
  • Запорізька область – 15 285 (+592)
  • Донецька область – 15 066 (+488)
  • Полтавська область – 13 143 (+420)
  • Вінницька область – 12 970 (+205)
  • Миколаївська область – 11 092 (+305)
  • Черкаська область – 11 063 (+144)
  • Чернігівська область – 10 564 (+229)
  • Херсонська область – 6 075 (+242)
  • Луганська область – 4 738 (+95)
  • Кіровоградська область – 3 280 (+76)

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні буде до 15 тисяч нових випадків коронавірусу в день, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Нагадаємо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Раніше через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Також додамо, що із 14 листопада в Україні можуть ввести карантин «вихідного дня». Більше того, через ситуацію з коронавірусом із 9 листопада лікарні припинили проводити планові операції.

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