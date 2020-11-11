В Україні вже майже пів мільйона людей інфікувалися коронавірусом

Станом на ранок середи, 11 листопада, в Україні зафіксовано 489 808 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 10 611 нових хворих. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Протягом минулої доби в України коронавірусну інфекцію підхопили 350 дітей та 493 медпрацівники. Також за останню добу госпіталізовано 1 453 особи.

В Україні від коронавірусної інфекції померло 8 947 (+191 випадок за останню добу). Натомість побороти недугу вдалося 221 459 особам (+6 802 за минулу добу).

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За весь час пандемії в Україні проведено 3 735 166 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

Випадки коронавірусної інфекції виявлено:

Київ – 46 632 (+965)

Харківська область – 44 948 (+482)

Львівська область– 34 988 (+684)

Одеська область – 30 041 (+705)

Чернівецька область – 26 301 (+466)

Івано-Франківська область – 25 643 (+589)

Рівненська область – 23 035 (+413)

Тернопільська область – 22 549 (+160)

Київська область – 21 731 (+693)

Хмельницька область – 20 826 (+498)

Житомирська область – 20 194 (+578)

Дніпропетровська область – 18 690 (+366)

Закарпатська область – 18 056 (+436)

Волинська область – 17 236 (+415)

Сумська область – 15 662 (+365)

Запорізька область – 15 285 (+592)

Донецька область – 15 066 (+488)

Полтавська область – 13 143 (+420)

Вінницька область – 12 970 (+205)

Миколаївська область – 11 092 (+305)

Черкаська область – 11 063 (+144)

Чернігівська область – 10 564 (+229)

Херсонська область – 6 075 (+242)

Луганська область – 4 738 (+95)

Кіровоградська область – 3 280 (+76)

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні буде до 15 тисяч нових випадків коронавірусу в день, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Нагадаємо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Раніше через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Також додамо, що із 14 листопада в Україні можуть ввести карантин «вихідного дня». Більше того, через ситуацію з коронавірусом із 9 листопада лікарні припинили проводити планові операції.

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