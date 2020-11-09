Лікарні припиняють проводити планові операції, – Ляшко

З 9 листопада українські лікарні не будуть проводити планові операції, а перейдуть лише на лікування ургентних хворих та пацієнтів з COVID-19. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко після селекторної наради у президента 9 листопада, передає УП.

« З понеділка всі планові операції і планові госпіталізації заборонені у наших лікарнях, лікарні приймають виключно ургентних хворих і виключно хворих з коронавірусною хворобою. Ситуація украй напружена. Ситуація вкрай напружена не тільки в Україні», – сказав Ляшко.

Він зазначив, що Україна уже переходить на другий етап поширення коронавірусної хвороби.

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Наразі, за його словами, треба терміново збільшити з 50 тисяч до 80 тисяч кількість ліжок, які можуть приймати хворих на коронавірус і 80% з них (тобто 60 тисяч ліжок) забезпечити киснем.

Третім етапом, за його словами, стане розгортання тимчасових шпиталів у пристосованих приміщеннях.

Він закликав усіх дотримуватись протиепідемічних норм, щоб «Україні не знадобився третій етап» і щоб зробити усе можливе, щоб «система охорони здоров’я не зазнала колапсу».

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що, зважаючи на темпи поширення COVID-19, найкращий варіант для України – це повний локдаун. Втім держава не може собі цього дозволити. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також запевнив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть

Попри це, в Україні все ж планують посилити карантин. Зараз в уряді напрацьовують механізм жорсткого карантину вихідного дня, коли максимально обмежать роботу кафе, ресторанів, розважальних закладів.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 9 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 469 018 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 8 687 нових хворих, ще 115 осіб померли.

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