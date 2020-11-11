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COVID у школах Львова: захворіло понад 260 вчителів та учнів

Соломія Головіна

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У Львові станом на 11 листопада коронавірус виявили у 171 вчителя, а також 91 школяра. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила начальниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.

 

За її словами, наразі у Львові є 14 класів у 12 школах, які навчаються дистанційно у зв’язку захворюваністю вчителів чи учнів.

«Підтверджений коронавірус зараз має 171 педагогічний працівник, а також 91 учень школи», – сказала Зоряна Довганик.

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Загалом кількість дітей, які відвідують школи, становить 84% від загальної кількості.

«Що стосується садочків, то до кінця цього тижня на самоізоляції перебуває ЗДО №130 на Сихові у зв’язку з великою кількістю захворілих працівників. По інших садках загалом маємо 4 дитини, які мають підтверджений ПЛР-тест. Не працює 5 груп у чотирьох садочках», – зазначила начальниця управління освіти.

Як повідомляв Львівський портал, станом на початок листопада очільник департаменту освіти і науки ЛОДА Олег Паска наголошував, що ситуація із захворюваністю серед школярів та вчителів на Львівщині  не є критичною. Серед 287 тисяч учнів коронавірус діагностували у 300, серед 34 тисяч педагогів вірус виявили у 950 осіб.

Нагадаємо, 2 листопада школярі Львівщини повернулися до навчання після двотижневих канікул. У Всесвітній організації охорони здоров’я наголосили, що закриття шкіл з метою боротьби з пандемією коронавірусу є малоефективним заходом.

Також варто наголосити, якщо регіон потрапляє до «червоної зони», навчання у школах відбуватиметься дистанційно.

МОЗ розробило рекомендації щодо організації навчання у школах та дитсадках під час COVID-19. Учням, крім початкових класів, радять носити маски, мити руки з милом, а вчителям – вимірювати температуру та дезінфікувати руки. У «помаранчевих» зонах педагоги мають носити захисні щитки. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

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