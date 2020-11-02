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80% львівських учнів повернулися за шкільні парти після осінніх канікул

Вероніка Рой

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У понеділок, 3 листопада, у школах Львова відновився навчальний процес після осінніх канікул. Відтак у навчальних закладах міста були присутні 80% учнів від загальної кількості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За інформацією управління освіти Львівської міської ради, у закладах загальної середньої освіти міста сьогодні були присутні 67 107 дітей, що становить 80% від загальної кількості. До закладів дошкільної освіти прийшло 13 056 дітей, а це майже 50% від усіх зареєстрованих дошкільнят.

У міськраді кажуть, що школи Львова працюють в тому форматі, в якому починали цей навчальний рік. Тобто якщо будуть хворі в класах серед учнів чи серед працівників, буде призупинятися навчання в цих окремих класах.

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Нагадаємо, 2 листопада після осінніх канікул поновилося навчання у школах Львівщини. Проте школи Пустомитівського та Сокальського районів, які потрапили до «червоної зони», змушені були перейти на дистанційне навчання.

Загалом ситуація із захворюваністю серед школярів та вчителів на Львівщині наразі не є критичною. Серед 287 тисяч школярів коронавірус діагностували у 300, серед 34 тисяч педагогів вірус виявили у 950 осіб.

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