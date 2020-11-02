Навчання у «червоній зоні»: яка захворюваність серед учнів та вчителів на Львівщині

Віднині, 2 листопада, Сокальський і Пустомитівський райони області перейшли у «червону» карантинну зону. Відтак всі школи переходять на дистанційне навчання. При цьому посадовці кажуть, що рівень захворюваності на COVID-19 серед учнів і вчителів не є значним. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, відповідно до рішення Державної комісії ТЕБ і НС Пустомитівщина та Сокальщина потрапила до «червоної зони». Це означає, що із 2 листопада навчання у школах у цих двох районах відбуватиметься дистанційно.

У всіх інших районах області вихід із канікул відбувся у звичному режимі.

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«Якщо територія не потрапила до червоної зони, але в якійсь школі є інфіковані учні чи вчителі, заклад має ухвалити рішення про дистанційне навчання. Кожен заклад самостійно ухвалює рішення про перехід на ту чи іншу форму навчання», – прокоментував очільник департаменту освіти і науки ЛОДА Олег Паска.

Водночас він зауважує, що ситуація із захворюваністю загалом на Львівщині наразі не є критичною. Серед 287 тисяч школярів коронавірус діагностували у 300, серед 34 тисяч педагогів вірус виявили у 950 осіб.

При ухваленні рішення щодо переходу школи на дистанційне навчання аналізуватимуть такі показники: кількість інфікованих дітей, кількість контактних, загроза навчальному процесу. Якщо інфікованими будуть кілька вчителів, які мають широке коло спілкування, то буде інший алгоритм дій, ніж якщо захворів, для прикладу, один учень.

Нагадаємо, загалом COVID-19 на Львівщині підхопили вже більше 30 тисяч людей. За останню добу виявили 462 нових хворих, 15 осіб померли.

У стаціонарах Львівської області є 2975 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Станом на кінець жовтня лікарні заповнені такими пацієнтами на 57%.

Тим часом у РНБО вже заявили, що найближчими тижнями на Львівщині може суттєве зрости захворюваність на COVID-19.

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