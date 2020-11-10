На Львівщині двоє кандидатів набрали однакову кількість голосів: відбудеться повторне голосування  

На виборах депутатів Великолюбінської селищної ради 25 жовтня двоє кандидатів у депутати набрали однакову кількість голосів і розділили між собою третє, прохідне, місце. Відтак місцева виборча комісія призначила на 22 листопада повторне голосування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За словами начальниці відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської обласної державної адміністрації Зоряни Павлів, на перших виборах депутатів Великолюбінської селищної ради 25 жовтня у згаданому виборчому окрузі двоє кандидатів розділили між собою третє, прохідне, місце, набравши однакову кількість голосів виборців – по 81.

«До виборчого бюлетеня для повторного голосування буде включено Ольгу Боднар (1986 р.н., медична сестра КНП «4-а міська клінічна лікарня» м.Львів, мешканка с.Піски Львівського району) і Володимира Стефанишина (1988 р.н., фізичний терапевт ФОП, мешканець с.Чуловичі Львівського району)», – розповіла Зоряни Павлів.

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Відтак 22 листопад, між їхніми кандидатурами в цьому окрузі відбудеться повторне голосування. Двоє кандидатів є висуванцями однієї політичної партії.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройшли вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

На Львівщині явка на місцевих виборах склала 43%, у Львові ж явка становила майже 39%.

До Львівської міської ради пройшли п’ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Детальніше із переліком новообраних депутатів можна ознайомитися тут.

До Львівської облради пройшли дев’ять партій. Щоби підбити підсумки голосування Львівські обласній територіальній виборчій комісії знадобилося майже 12 днів.

Нагадаємо, другий тур місцевих виборів у Львові призначили на 22 листопада. У ньому за посаду голови Львівської ОТГ змагатимуться чинний мер Андрій Садовий та нардеп, ексголова ЛОДА Олег Синютка. У першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

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