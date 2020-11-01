Назвали дату другого туру виборів мера Львова

Міська територіально-виборча комісія призначила другий тур виборів голови Львівської ОТГ на неділю, 22 листопада. Про це повідомив керівник ТВК Ігор Сліпецький, пише Zaxid.Net.

У другому турі візьмуть участь чинний мер Львова Андрій Садовий та екс-голова ЛОДА Олег Синютка. Згідно з остаточними результатами першого туру, Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Раніше Львівський портал повідомляв, що загалом у виборах взяли участь трохи більше 227 тис. виборців. За результатами підрахунку 100% електронних бюлетенів, мер Львова Андрій Садовий отримав 90812 голосів виборців (39,96%), його конкурента Олега Синютку підтримали 70504 виборці (31,03%).

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Інші кандидати набрали:

Руслан Кошулинський – 9,74% (22123 голосів),

Ярослав Рущишин – 4,67% (10620),

Ігор Зінкевич – 3,37% (7655),

Ігор Васюник – 2,95% (6693),

Юлія Гвоздович – 2,30% (5225),

Тарас Кльофа – 1,63% (3700).

Решта кандидатів отримали менше 3000 голосів кожен.

Фото: Варіанти