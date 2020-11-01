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Назвали дату другого туру виборів мера Львова

Андрій Котенський

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Міська територіально-виборча комісія призначила другий тур виборів голови Львівської ОТГ на неділю, 22 листопада. Про це повідомив керівник ТВК Ігор Сліпецький, пише Zaxid.Net.

 

У другому турі візьмуть участь чинний мер Львова Андрій Садовий та екс-голова ЛОДА Олег Синютка. Згідно з остаточними результатами першого туру, Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Раніше Львівський портал повідомляв, що загалом у виборах взяли участь трохи більше 227 тис. виборців. За результатами підрахунку 100% електронних бюлетенів, мер Львова Андрій Садовий отримав 90812 голосів виборців (39,96%), його конкурента Олега Синютку підтримали 70504 виборці (31,03%).

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Інші кандидати набрали:

  • Руслан Кошулинський – 9,74% (22123 голосів),
  • Ярослав Рущишин – 4,67% (10620),
  • Ігор Зінкевич – 3,37% (7655),
  • Ігор Васюник – 2,95% (6693),
  • Юлія Гвоздович – 2,30% (5225),
  • Тарас Кльофа – 1,63% (3700).

Решта кандидатів отримали менше 3000 голосів кожен.

Фото: Варіанти

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